V Bohinju za posledicami poškodbe umrla tuja planinka

Bohinj, 4. julija - Na ferati Pršivec v občini Bohinj se je danes smrtno ponesrečila tuja planinka, ki jo je med plezanjem zadel odkrušen kamen. Na kraju nesreče so posredovali reševalci gorske reševalne službe Bohinj in posadka s helikopterjem slovenske vojske, so sporočili iz Centra za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje.