V Alpah zmrznili dve plezalki

Aosta, 4. julija - V Alpah ob italijansko-švicarski meji, na višini 4000 metrov, sta zmrznili dve plezalki, so danes sporočili reševalci v italijanski deželi Dolina Aoste na severozahodu Italije. Z ženskama je bil še moški, ki so ga v soboto pozno zvečer zaradi podhladitve in ozeblin prepeljali v švicarsko bolnišnico.