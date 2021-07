V DNS začudeni nad rešitvami v zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah

Ljubljana, 2. julija - V Društvu novinarjev Slovenija (DNS) so začudeni nad rešitvami, ki jih v zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah predlaga pristojno ministrstvo in so podporo dobile tudi na pristojnem odboru DZ. Opozarjajo na dodatno obremenitev domačih televizijskih programov in ponudnikov VOD-storitev (video on demand).