Dikaučič in Šketa govorila tudi o kadrovski problematiki tožilstva

Ljubljana, 2. julija - Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je obiskal vrhovno državno tožilstvo, kjer se je sestal z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo. Med drugim so govorili o kadrovski problematiki tožilstva in o razvoju novega informacijskega sistema tožilskih vpisnikov, ki se izvaja v okviru operacije Učinkovito pravosodje, so objavili na ministrstvu.