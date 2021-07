Na Hrvaškem izbirajo motive za evrske kovance

Zagreb, 4. julija - Hrvaška vlada verjame, da bo država do 1. januarja 2023 pripravljena na prevzem evra. Tako je že pozvala državljane, naj oddajo svoj glas v posvetu o izbiri nacionalnih motivov, ki bodo krasili prihodnje hrvaške evro kovance. Med ponujenimi motivi so šahovnica, zemljevid Hrvaške, Dubrovnik, podoba živali kune in glagolica.