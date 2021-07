Podelitev Štrekljevih nagrad za leti 2020 in 2021 na Gradu Štanjel

Štanjel, 4. julija - Na Gradu Štanjel bodo danes podelili Štrekljeve nagrade za izjemne dosežke na področju zbiranja in ohranjanja slovenskega ljudskega blaga v pesmi in besedi. Tokrat bodo zaradi zamika lanske prireditve ovenčali dva nagrajenca - prevajalca in raziskovalca kamnite dediščine Božidarja Premrla za leto 2020, za letos pa etnologinjo Marijo Makarovič.