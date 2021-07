Države dosegle dogovor o globalnem digitalnem davku; med podpisnicami tudi Slovenija

Pariz, 1. julija - Okrog 130 držav in ozemelj se je pod okriljem Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) pridružilo dogovoru o globalnem digitalnem davku. Podjetja, kot so Google, Amazon, Facebook in Apple, bodo morala v skladu z njim plačevati najmanj 15 odstotkov davka. Dogovor podpira tudi Slovenija, na spletni strani razkriva OECD.