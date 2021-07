Na Hrvaškem v polletju za polovico več obiskov in nočitev kot lani

Zagreb, 1. julija - Na Hrvaškem so v prvih šestih mesecih našteli 2,6 milijona turistov, ki so ustvarili 11,8 milijona nočitev. To je 54 odstotkov oz. 53 odstotkov več kot v prvem polletju lani. Med najbolj številnimi gosti iz tujine so bili Slovenci, ki so ustvarili tudi 1,5 milijona nočitev.