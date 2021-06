Na severozahodu ZDA se nadaljuje zgodovinski vročinski val

Seattle, 29. junija - Na severozahodu ZDA so tudi v ponedeljek zabeležili nenavadno visoke temperature ozračja in nove vročinske rekorde. Vročinski val za to regijo, kjer se junijske temperature povprečno gibajo okoli 20 stopinj Celzija, je tako nenavadno, da je drugi vročinski val na severovzhodu ZDA skorajda zapostavljen in ostaja v ozadju.