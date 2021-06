Gospodarsko razpoloženje v območju z evrom in EU na najvišji ravni v 21 letih

Bruselj, 29. junija - Gospodarsko razpoloženje v območju evra in EU se je junija izboljšalo. Kazalnik gospodarskega razpoloženja (ESI), ki ga izračunava Evropska komisija, se je v območju z evrom na mesečni ravni zvišal za 3,4 točke na 117,9 točke in v EU za tri točke na 117 točk. To je najvišja raven v zadnjih 21 letih.