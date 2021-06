Pri založbi Miš petero slovenskih leposlovnih del

Ljubljana, 29. junija - Poletna bera založbe Miš vključuje nove romane Beseda, ki je nimam Nataše Konc Lorenzutti, Samo domov me pelji Igorja Karlovška, Meter in pol pomladi Petje Rijavec in Balada o drevesu Mateje Gomboc. Bero zaokrožuje kratkoprozna zbirka Zgodbe za lažji konec sveta mladega avtorja Toma Podstenška.