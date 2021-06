S priklopnikom trčil v pešca, otrok huje poškodovan

Kočevje, 29. junija - V ponedeljek je na cesti od Kočevja proti Petrini prišlo do nesreče, v kateri je voznik s priklopnikom, na katerem je bil naložen čoln, zaradi vožnje preblizu roba trčil v peško in otroka, ki sta stala ob vozišču. Priklopnik se je ob tem prevrnil, v nesreči pa je bil otrok huje poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.