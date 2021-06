V Likovnem salonu Celje razstava o medsebojnih odnosih in skupnostih

Celje, 29. junija - V Likovnem salonu Celje bodo drevi odprli mednarodno skupinsko razstavo At Some Point We All Have To Dance, na kateri se bodo predstavile umetnice Maja Bekan, Himali Singh Soin, Vidha Saumya ter Nina Kurtela in Hana Erdman. Postavitev, ki je prevzela naslov dela Maje Bekan, med drugim odpira vprašanje, kako smo lahko skupaj, ko skupnost ni vidna.