Evropsko računsko sodišče za izboljšave na področju boja proti pranju denarja

Luxembourg, 28. junija - EU nima enotnega pristopa k preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter boju proti njima, ugotavlja evropsko računsko sodišče. Nadzorni okvir EU na tem področju je neenoten in slabo usklajen, je sodišče ugotovilo v posebnem poročilu in podalo vrsto priporočil.