Nevladniki: Sloveniji grozi blokada 34 milijonov evrov

Ljubljana, 28. junija - Sloveniji zaradi ravnanja službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko grozi blokada 34 milijonov evrov, so opozorili v Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Kot so dodali, gre za sredstva, ki jih državi za blažitev podnebnih sprememb in krepitev izobraževanja namenjajo Norveška, Islandija in Lihtenštajn.