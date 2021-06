Na ulicah in bregovih ponovno festival ulične umetnosti Ljubljana Street Art Festival

Ljubljana, 28. junija - Na bregove Ljubljanice, mestne tlakovce in ulice se z današnjim dnem vrača tretja izvedba mednarodnega festivala ulične umetnosti Ljubljana Street Art Festival. Gostje festivala bodo svetovno znani ulični umetniki, kot so Escif, Good Guy Boris in Epos 257, osrednja gostja tridnevne konference o dokumentiranju ulične umetnosti pa bo Martha Cooper.