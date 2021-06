Velika nagrada Borštnikovega srečanja uprizoritvi Gejm Žige Divjaka

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Maribor, 27. junija - Veliko nagrado Borštnikovega srečanja za najboljšo predstavo gledališke sezone 2019/2020 prejme uprizoritev Gejm v režiji Žige Divjaka in koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča in Maske Ljubljana. Divjak prejme nagrado tudi za najboljšo režijo, nagrade za igro pa Vladimir Vlaškalić, Maša Derganc, Matej Puc in Gašper Malnar.