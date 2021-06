Predstavniki politike, gospodarstva in občin za soglasje o preobrazbi v brezogljično družbo

Šmarješke Toplice/Šentjernej, 26. junija - V Šmarjeških Toplicah in Šentjerneju danes poteka Zeleni dan slovenske državnosti, katerega častni pokrovitelj je predsednik republike Borut Pahor. Med drugim so v Šentjerneju pripravili simpozij Zelena prihodnost, kjer je Pahor poudaril nujnost doseči družbeno soglasje o zeleni prihodnosti Slovenije. Zdaj je za to najbolj primeren čas, je dejal.