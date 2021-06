Postopek zoper organizatorja neprijavljenega shoda na Prešernovem trgu

Ljubljana, 26. junija - Policisti so v petek v Ljubljani varovali osrednjo državno proslavo na Trgu republike in neprijavljeni shod na Prešernovem trgu, na katerem se je po podatkih policije zbralo okoli 9000 ljudi. Pri slednjem so ugotovili 14 kršitev zakona o javnem redu in miru, zaradi kršitve zakona o javnih zbiranjih pa vodijo postopek zoper organizatorja.