Helikopter kolumbijskega predsednika tarča napada

Bogota, 26. junija - Helikopter, na katerem je bil med drugim predsednik Kolumbije Ivan Duque, je bil v petek tarča napada. Med letom v bližini meje z Venezuelo so nanj streljali in ga tudi zadeli, a mu je uspelo ubežati napadalcem in žrtev na koncu ni bilo, navedbe samega predsednika povzemajo tuje tiskovne agencije.