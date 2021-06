Hudo neurje s točo klestilo po vzhodni Hrvaški

Zagreb, 25. junija - Hudo neurje s točo je danes okrog 16. ure zajelo območje Požege v Slavoniji na vzhodu Hrvaške. Lokalni mediji poročajo, da je toča velikosti oreha povzročila veliko škodo na stanovanjskih objektih in avtomobilih. Veter je izruval več dreves, nekatera so padla tudi na ceste. Poročajo tudi o veliki škodi na poljih in v vinogradih.