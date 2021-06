Newyorške borze končale v zelenem, S&P 500 in Nasdaq z rekordi

New York, 24. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta dan zaključila z rekordi, potem ko je predsednik ZDA Joe Biden dosegel dogovor s senatorji obeh strank o predlogu zakona za obnovo ameriške infrastrukture, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.