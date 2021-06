Velenjska občina s publikacijo o procesu izstopa iz premoga

Velenje, 24. junija - Velenjska občina je z namenom, da so o vseh aktivnostih v procesu prestrukturiranja regije obveščeni tudi občani, izdala publikacijo z naslovom Pozdravljena, prihodnost, ki so jo v poštne nabiralnike prejela vsa velenjska gospodinjstva. Prehod iz premoga je pomemben proces, ki bo imel dolgoročne posledice na gospodarstvo, so poudarili na občini.