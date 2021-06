Wagnerjev festival v Bayreuthu letos z 900 obiskovalci na predstavo

Bayreuth, 27. junija - Wagnerjev festival v Bayreuthu bo letos lahko obiskalo do 900 gledalcev na predstavo. Kot so sporočili s festivala, so to obljubo sprejeli z "veseljem in olajšanjem", potem ko so prireditev lani zaradi koronavirusa morali odpovedati. Potekal bo julija in avgusta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.