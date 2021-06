Občina Dravograd v širitev in dodatno ureditev poslovne cone Otiški Vrh

Dravograd, 24. junija - Občina Dravograd bo v okviru dva milijona evrov vrednega projekta razširila in uredila poslovno cono Otiški Vrh. Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je za ta projekt odobrila evropska sredstva, skupno bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 890.000 evrov. Občina bo projekt končala predvidoma do septembra 2023.