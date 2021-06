Sproščanje ukrepov maja privabilo turiste, še vedno največ domačih

Ljubljana, 24. junija - V maju, ko so se tudi v turističnih dejavnostih že nekoliko sproščali ukrepi za zajezitev epidemije covida-19, je Slovenijo obiskalo 113.400 turistov, ki so skupaj ustvarili 317.500 prenočitev, največ v zdraviliških občinah. Večino, 68 odstotkov prenočitev so ustvarili domači turisti, je danes sporočil državni statistični urad.