GS ZN ponovno obsodila ameriški embargo proti Kubi

New York, 24. junija - Generalna skupščina Združenih narodov je v torek s 184 glasovi za in dvema proti že 29 leto zapored obsodila skoraj 60 let star ameriški embargo proti Kubi in zahtevala njegovo ukinitev. Ob ZDA je glas proti resoluciji prispeval Izrael. EU je glasovala za, nekaj držav pa se je vzdržalo, med njimi Ukrajina in Kolumbija.