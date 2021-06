Na nevarnem delu reke Soče popoldne utonil deček

Solkan, 23. junija - Na reki Soči pri Solkanu je popoldne utonil najstnik, so potrdili na Policijski upravi Nova Gorica. Kot so za STA pred tem pojasnili na Gasilski enoti Nova Gorica, je do nesreče prišlo na območju kajakaške proge v Solkanu. Dečka so reševalci oživljali, a bili pri tem žal neuspešni.