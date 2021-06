Skupina Gen leta 2020 za tretjino povečala dobiček

Krško, 23. junija - Skupina Gen je leto 2020 končala s 64,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 33 odstotkov več kot v letu 2019. Hkrati so se prihodki zmanjšali za 2,3 odstotka na 2,2 milijarde evrov. Proizvodne enote družb skupine so delovale brez izpadov in skupaj proizvedle 3.674 GWh električne energije oz. en odstotek več kot leto prej.