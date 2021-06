Finančna uprava z novim posvetovalnim odborom

Ljubljana, 23. junija - V. d. generalnega direktorja Finančne uprave RS (Furs) Ivan Simič je z namenom zmanjšanja tveganj napačnih ravnanj ali odločitev pri delu Fursa ustanovil novo strokovno posvetovalno skupino. Ta bo finančni upravi v pomoč pri sistemskih in procesnih vprašanjih v okviru njenih nalog in pristojnosti, so zapisali v sporočilu za javnost.