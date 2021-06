Delavske organizacije pozivajo k umiku bančne garancije za tuje študente iz zakona o tujcih

Ljubljana, 22. junija - V Delavski svetovalnici, šolskem sindikatu Sviz in Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so notranjega ministra Aleša Hojsa pozvali k odpravi zaostrenih pogojev za tuje študente v Sloveniji, ki so jih prinesle spremembe zakona o tujcih. Zahtevajo, da se iz zakona umaknejo določbe o bančni garanciji za tuje študente.