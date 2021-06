V pripravi rešitve za ureditev položaja poklicnih gasilcev

Ljubljana, 22. junija - Na obrambnem ministrstvu kot pomembno prioriteto tega mandata izpostavljajo boljšo sistemsko ureditev področja požarne varnosti in položaja gasilcev. Po besedah državnega sekretarja Janeza Žaklja so prednostne naloge noveliranje zakona o gasilstvu, uvedba enotnih gasilskih zavarovanj in vzpostavitev karierne poti za poklicne gasilce.