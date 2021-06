Danska po visoki zmagi nad Rusijo do osmine finala

Koebenhavn, 21. junija - Danska nogometna reprezentanca je v tretjem krogu skupinskega dela evropskega prvenstva s 4:1 (1:0) premagala Rusijo in si tudi zaradi belgijske zmage nad Finsko priigrala osmino finala. Danska, Rusija in Finska so v treh tekmah zmagale enkrat, najboljšo medsebojno razliko v golih pa so imeli Danci, ki so tako v skupini B osvojili drugo mesto.