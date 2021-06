EU potrdila četrti sveženj sankcij zaradi zatiranja v Belorusiji

Bruselj/Luxembourg, 21. junija - EU je danes potrdila sankcije proti 86 posameznikom in pravnim osebam, odgovornim za hude kršitve človekovih pravic v Belorusiji ter za prisilni pristanek Ryanairovega letala v Minsku in aretacijo opozicijskega novinarja Romana Protaseviča. Poleg EU so danes usklajeno sankcije proti Belorusiji uvedle še ZDA, Velika Britanija in Kanada.