Bologna po Bologni letos v virtualni obliki

Ljubljana, 22. junija - Knjigarna Konzorcij je tudi letos pripravila tradicionalno razstavo otroških knjig Bologna po Bologni, ki pa bo virtualna. Na ogled bo izbor najbolj kakovostnih in nagrajenih del za otroke in mladino, ki so bila predstavljena na nedavnem virtualnem knjižnem sejmu v Bologni. Virtualno odprtje bo popoldne, razstava bo potekala do 30. junija.