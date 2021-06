Filma Sestre in Delčki na tujih festivalih

Los Angeles/Alcantara, 22. junija - Začenja se eden največjih in najpomembnejših festivalov kratkega filma v ZDA Palm Springs Short Fest, na katerem bosta prikazana zmagovalni film letošnjega festivala v Clermont Ferrandu, Sestre režiserke Katarine Rešek - Kukle ter Delčki scenarista in režiserja Arona Horvatha, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).