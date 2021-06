V Izoli odprli razstavo idejnih projektov za ureditev obalne promenade

Izola, 21. junija - V izolskem kulturnem domu so danes odprli razstavo 18 idejnih projektov ekološke mikroarhitekture, ki so jih za območje obalne promenade med Koprom in Izolo pripravili študenti ljubljanske fakultete za arhitekturo. Kot so zapisali na izolski občini, arhitekturni ekološki eksperiment dopolnjuje, bogati in soustvarja novo obalno promenado.