Festival Seviqc letos s šestimi avgustovskimi koncerti

Ljubljana/Brežice, 21. junija - Festival stare glasbe Seviqc Brežice 2021 se bo letos začel v soboto, 7. avgusta, v dvorani gradu Brežice z nastopom španskih ansamblov Amystis in Ministriles de la Reyna. Ta utečeni in ugledni festival bo letos potekal na prizoriščih v občinah Brežice, Dolenjske Toplice, Šmartno pri Litiji in Slovenska Bistrica, a le avgusta.