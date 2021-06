Na sotočju Dravinje in Drave so se prevrnili trije čolni, dve osebi preventivno prepeljali v bolnišnico

Videm pri Ptuju, 21. junija - V bližini naselja Dravci v občini Videm na sotočju rek Dravinje in Drave so se v nedeljo okoli 19.40 prevrnili trije čolni, na katerih je bilo 11 odraslih in otrok. Ponesrečenim so prvo pomoč nudili gasilci, dve osebi so reševalci preventivno odpeljali v ptujsko bolnišnico.