V začetku leta ob večjem domačem telefonskem prometu poslanih manj sporočil

Ljubljana, 21. junija - V Sloveniji se je v obdobju od januarja do marca na letni ravni povečal tako fiksni kot mobilni domači odhodni promet, prvi za odstotek in drugi za devet odstotkov. Ob tem so uporabniki mobitelov poslali 15 odstotkov manj sporočil SMS in osem odstotkov manj sporočil MMS, je danes objavil statistični urad.