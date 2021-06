Avtobusi v koronskem letu prepeljali precej manj potnikov

Ljubljana, 21. junija - Z avtobusi se je v lanskem letu, ki ga je zaznamovala epidemija covida-19, peljalo precej manj potnikov kot leto prej. Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so jih lani prepeljali 57 odstotkov manj, v medkrajevnem prevozu 53 odstotkov in v mednarodnem 69 odstotkov manj kot leto prej, so sporočili iz državnega statističnega urada.