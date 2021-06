Ministri EU za evropske zadeve o pripravah na vrh, vladavini prava in širitvenem procesu

Bruselj/Luxembourg, 22. junija - Ministri EU za evropske zadeve bodo danes v Luxembourgu v pripravah na vrh EU v drugi polovici tedna govorili o pandemiji covida-19, migracijah ter odnosih s Turčijo in Rusijo. Med ostalimi temami zasedanja bo v ospredju postopek po 7. členu proti Madžarski in Poljski ter širitev EU. Ob robu bo potekala medvladna konferenca s Srbijo in Črno goro.