Pred slovenskimi odbojkarji še zadnji ciklus lige narodov

Rimini, 21. junija - Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco od danes pa do srede v Riminiju čaka še zadnji ciklus rednega dela lige narodov. Danes se bodo pomerili z ZDA, nato pa jo čakata še Japonska in Bolgarija. Če bi vse tekme dobila, bo že v svoji prvi sezoni v ligi prišla do velikega uspeha, uvrstitve v polfinale, in sicer bi zasedla tretje mesto.