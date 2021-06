Papež ob svetovnem dnevu beguncev pozval k sočutju z begunci

Vatikan, 20. junija - Papež Frančišek je danes ob svetovnem dnevu beguncev pozval k sočutju z ljudmi, ki so na begu. Vsakdo se lahko znajde v težavnem in viharnem položaju, kar doživljajo tudi begunci na čolnih, je opozoril sveti oče. Ljudi je tudi pozval, naj odprejo svoja srca ter z begunci delijo veselje in trpljenje, poročajo tuje tiskovne agencije.