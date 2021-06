David Guetta avtorske pravice za svoje pesmi prodal založbi Warner Music

New York, 21. junija - Francoski zvezdnik David Guetta se je pridružil nekaterim glasbenim kolegom, ki prodajajo avtorske pravice za svoje skladbe za enormne vsote različnim založbam in skladom. Z glasbeno založbo Warner Music naj bi eden najvidnejših predstavnikov pop in plesno-klubske scene sklenil 100 milijonov dolarjev vredno pogodbo, piše britanski BBC.