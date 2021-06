Dars poleti v obnovo več avtocestnih odsekov

Ljubljana, 20. junija - Dars tudi letos poleti načrtuje obnovo več avtocestnih odsekov in hitrih cest. Pred tednom dni so stekla obsežna dela na prometno zelo obremenjeni severni ljubljanski obvoznici, nekaj večjih obnov načrtujejo tudi na primorski in štajerski avtocesti. Zaradi del je pričakovati tudi zastoje.