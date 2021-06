Na Bledu celovita predstavitev dela in življenja umetnice Melite Vovk

Bled, 17. junija - Zavod za kulturo Bled je za junij in julij pripravil veliko razstavo slikarke in vsestranske umetnice Melite Vovk. Razstava Melita Vovk osebno, ki je posvečena lani preminuli Blejki, je na ogled na osmih prizoriščih. Ob tej priložnosti pa je izšel tudi knjižni komplet z biografijo umetnice in njenim ustvarjanjem.