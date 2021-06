Posvet o dediščinski znanosti omenil potrebo po medresorski delovni skupini

Ljubljana, 17. junija - Posvet o dediščinski znanosti, ki ga je prek spleta pripravil Svet za razvoj pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, je omenil potrebo po ustanovitvi medresorske delovne skupine, ki bi uskladila interese, vizijo, razvojno politiko in načine financiranja. Združevala bi predstavnike različnih ministrstev, tudi za okolje in gospodarstvo.