Policija prosi za pomoč pri razjasnitvi okoliščin prometne nesreče na kolesarski stezi v Ljubljani

Ljubljana, 16. junija - V torek nekaj po 8. uri zjutraj se je na kolesarski stezi ob Dunajski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena peška in neznani kolesar. Policisti vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, prosijo, da to sporočijo na številko 113 ali na telefon Policijske postaje Ljubljana Bežigrad (01) 589 60 00, so sporočili s policije.