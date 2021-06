Pri Pahorju posvetovanja tudi o novem viceguvernerju, večina poslanskih skupin ne razkriva izbora

Ljubljana, 16. junija - Pri predsedniku republike Borutu Pahorju so danes potekala posvetovanja vodij poslanskih skupin o kandidaturah za nekaj položajev, tudi za viceguvernerja Banke Slovenije. Za ta položaj so štiri prijave. Večina strank ne razkriva svojega izbora. V SAB, DeSUS in NeP pa podpirajo dosedanjo viceguvernerko Ireno Vodopivec Jean, v Levici Matjaža Komana.